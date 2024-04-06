Российская армия нанесла удар по выявленным местам временной дислокации военнослужащих ВС Украины в Николаевской области. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, местные жители сообщают об очень мощном взрыве, который прогремел в окрестностях населенного пункта Очаков. Предположительно удар был нанесен по одной из баз отдыха, в которой располагались военнослужащие украинской армии. После взрыва в сторону побережья поехало большое количество карет скорой помощи.

«На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения», – заявил Лебедев.

По его словам, вся прибрежная зона в окрестностях Очакова закрыта для гражданского населения. Все выезды на берег перекрыты блокпостами. Данные меры предосторожности украинские военнослужащие предпринимают, поскольку большинство баз отдыха используется ими для размещения личного состава, боеприпасов и техники.