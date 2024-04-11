ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ в Одесской области, по предварительным данным, там уничтожены румынские наемники, сообщил координатор николаевского подполья со ссылкой на местных коллег, передает РИА Новости.

Лебедев также упомянул атаку на автозаправочную станцию (АЗС) рядом с Черноморском (Ильичевском), которую якобы атаковала российская ракета. Он пояснил, что удар по заправке – дело рук украинской ПВО.

«Были “прилеты” в накопительную станцию через лиман от Ильичевска, рядом с Овидиополем, где стоят ветряки», – сообщил Лебедев.

Он также сообщил, что данные по ночным взрывам в Черноморске пока обрабатываются, сообщения от местных подпольщиков продолжают приходить. Но уже можно с уверенностью говорить об удачных прилетах по пунктам размещения бандеровцев и румынских граждан, приехавших в качестве наемников.