В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 12 апреля прогремел мощный взрыв. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных коллег рассказал, что прилет зафиксирован в районе Южного горно-обогатительного комбината.

Лебедев привел рассказы очевидцев, согласно которым прилетов было несколько один из них, наиболее мощный, спровоцировал сильную детонацию, которая явственно ощущалась даже за 30 километров от места взрыва.

ГОК располагается на самой окраине Кривого Рога. При этом в непосредственной близости от него находится Зеленодольск, где большое количество «военных городков». Скорее всего, именно они и попали под удар.

Кроме того, после одного из взрывов в некоторых районах города отключился свет.