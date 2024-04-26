В соцсетях появились кадры конфликта между пьяными сотрудниками львовского ТЦК и женщинами, которые не отдавали военкомам призывника.

Видео разместил украинский тг-канал Политика Страны. В ролике можно увидеть, как еле держащиеся на ногах военкомы пытаются забрать молодого человека. Несколько женщин стараются помешать им. В ходе скандала один из военкомов яростно сжимает кулаки и угрожает побить женщин, если они не отступятся. При этом речь военкомов сбивчивая из-за заплетающегося языка. Они через слово нецензурно выражаются.

В Львовском ТЦК осудили методы работы своих сотрудников, но и женщин пожурили за то, что они провоцировали военкомов. Призывника забрали законно, на основаниях его призывного возраста и годности по здоровью, говорится в релизе. Украинские тг-каналы сообщили, что жертвой военкомов стал волонтер, который вывозит с востока Украины бездомных животных.