Подготовка к вводу на территорию Украины военнослужащих стран НАТО уже идет полным ходом. На территории Польши формируется военный корпус, состоящий из солдат армий Франции, Великобритании, Польши, Германии, Словакии, стран Прибалтики и Румынии. Об этом в беседе с корреспондентом «360» заявил директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Как только французы своим экспедиционным корпусом из 1500 человек войдут, за ними настоящая охота будет, как за Leopard. И ни один француз добровольно без эвакуации не уйдет», – заявил эксперт.

По его словам, заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о неучастии блока в боевых действиях на территории Украины является лукавством. Входящие в состав НАТО страны могут принять самостоятельные решения об отправке своих военнослужащих на территорию Украины.

Формирование военного кулака для последующего ввода на Украину уже идет полным ходом на территории Польши. Варшава принимает военные грузы и личный состав, предоставляя свои военные базы для размещения и тренировок будущего военного корпуса.