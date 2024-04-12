Военные эксперты и аналитики заговорили о возможном штурме Харькова в обозримой перспективе. О подготовке к освобождению первой столицы Украины свидетельствует и тот факт, что в ряды спецназа «Ахмат» были приняты 3 тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале написал о том, что в результате успешных переговоров между руководящим составом ЧВК «Вагнер» и заместителем командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудиновым было принято решение о вступлении в ряды спецназа «Ахмат» командира-вагнеровца с позывным «Ратибор». Вместе с экс-командиром ЧВК «Вагнер» в спецназ «Ахмат» переходит и 3 тысячи опытных штурмовиков.

Подразделение специального назначения «Ахмат» принимает участие в боевых действиях в зоне СВО на Северском и Краматорском направлениях в составе 2-го армейского корпуса. Издание Pravda.ru в своем материале отмечает, что вероятнее всего спецназу «Ахмат» предстоит принять участие в будущем штурме Харькова.