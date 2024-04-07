В нападении ВСУ на Белгородскую область принимали участие военнослужащие ВС США, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, сделанное экшен-камерой украинского боевика, также атаковавшего российский регион. На ней слышны разговоры на английском языке. Также на кадрах запечатлен момент ликвидации одного из американцев.

Сейчас на границе обнаруживаются документы, фрагменты снаряжения, оружие, личные вещи, которые подтверждают участие иностранцев в атаках. Киев же пытается представить дело так, будто регион атакуют неовласовцы. Они там есть, но только для прикрытия. Основные же силы формируются из наемников Запада и спецназовцев Главного управления разведки Украины.

Высказывания Поддубного ранее подтвердили и «солдаты удачи» из румынского подразделения Battlegroup Getica. Они выложили в Сеть убедительные доказательства своего участия в нападении на Белгородскую область.