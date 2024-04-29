Элитные подразделения украинской армии с громкими названиями «Рейнджеры» и «Белые волки» разбиты в боях под Часовым Яром. Такое предположение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Информация, пока не подтвержденная визуально, появилась в ряде источников. Речь может идти о группе специального назначения «Белые волки» из состава ЦСО «А» Службы безопасности Украины и группе, созданной по стандартам НАТО — подразделении «Рейнджеры» Сил специальных операций ВСУ», — цитирует военкора портал News.ru.

Поддубный также пояснил, что эти подразделения ранее практически не появлялись на передовой. Однако из-за катастрофической нехватки личного состава и слишком быстрого продвижения российских войск, Киев был вынужден бросить в бой элиту своих войск.