Автомобиль ВАЗ-2114, в салоне которого предположительно находилось трое мужчин, утонул в реке Дон на месте разведенной понтонной переправы в районе сел Галиевка-Подколодновка в Воронежской области. По предварительной информации в автомобиле находились военнослужащие ВС РФ, возвращавшиеся домой из зоны СВО. Об этом сообщает в своем материале РИА Воронеж.

В Сети были опубликованы кадры, снятые местными журналистами, с места трагедии, где в настоящий момент работают спасатели. Однако поднять автомобиль со дна реки пока не удалось из-за сильного течения. Известно, что 8-го апреля автомобиль с военнослужащими ВС РФ выехал из зоны СВО в направлении Чувашской Республики. По словам родственников, последний раз на связь с ними военнослужащие выходили из Воронежской области.

Представители департамента дорожной деятельности Воронежской области отметили, что на участке трассы Галиевка-Подколодновка понтонная переправа была разведена «в связи с факторами природного характера». По предварительным данным, переправу развели из-за разлива реки Дон.