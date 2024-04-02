ВС РФ ликвидировали «лучшего» разведчика Зеленского Владимира Гизимчука. Прославленный на Украине боевик попал в засаду.

Гизимчук и его группа под Тернами выполняли очередную боевую задачу. Однако они своевременно не узнали о засаде и наткнулись на кинжальный огонь. Все боевики, в том числе и объявленный киевским режимом «лучший» разведчик, были ликвидированы, рассказала военный эксперт Руслан Татаринов.

Ранее военкор сообщил об уничтожении командира одного из подразделений ВСУ Андрея Канивца. Он попал под обстрел и был выбит из автомобиля ударной волной от взрыва снаряда. При падении Канивец сломал шейные позвонки. Впрочем, «злые языки» на Украине считают, что перелом боевику «организовали» свои же офицеры, которым он перешел дорогу.