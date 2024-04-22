В селе Шевченко неподалеку от Николаева на Украине прогремел мощный взрыв. Координатор местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ не наносили никаких ударов по данной локации.

«В поселке городского типа Шевченко под Николаевом произошел взрыв. Это не прилет», — цитирует Лебедева РИА Новости.

Подпольщик также сообщил, что в населенном пункте базировались крупные подразделения украинских войск. Но что именно спровоцировало взрыв, пока не известно.

Напомним, ранее в Николаевской области ВС РФ ударили по аэродрому Мартыновка. В ночь на 22 апреля прилеты были зафиксированы в Одессе, по словам местных властей, повреждения получили складские помещения и сельскохозяйственная техника.