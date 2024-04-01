Российские военные в районе Донецка сбили украинский гексакоптер «Баба Яга» из стрелкового оружия. Об этом рассказал командир отделения зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» с позывным «Мир», передает РИА Новости.

Он рассказал, что стрелки в темное время суток вышли на охоту с тепловизорами. Это позволило своевременно обнаружить украинский дрон и поразить его несколькими выстрелами из автоматов.

«Мир» сообщил, что «Баба Яга» чаще всего летает по ночам. Это большие и шумные беспилотники, поэтому днем их очень легко обнаружить. Ночью же они сбрасывают на полиции ВС РФ мины калибра 80, 82 и 120 мм.

Помимо этого, ВСУ стали использовать «Бабу Ягу» в качестве ретранслятора для других БПЛА.