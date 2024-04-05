В пятницу глава Белгородчины В. Гладков рассказал о новых ударах террористов киевского режима по мирным россиянам.

В Щебекинском районе Белгородчины атаке врага подверглись сразу несколько поселков, сказал Гладков. В Шебекино вражеский FPV-дрон ударил по трактору, который работал в поле вблизи объездной дороги. Спецтехника сгорела целиком. Тракторист успел выбраться, получив небольшое ранение в левую руку. Медики центральной региональной больницы оказали ему необходимую помощь и отправили домой.

Также в пятницу враг ударил по Красному. В трех домах мирных жителей выбиты стекла, осколками посекло фасады и ограждения. Также от осколков пострадала баня и гараж с двумя легковушками. Губернатор сказал, что спецкомиссия продолжает обходить дома жителей атакованных населенных пунктов. На места прилетов выезжают пожарные, скорые, оперативники.