Люди регулярно находятся в поиске более эффективных и экологически чистых источников энергии. Но, несмотря на появление новых технологий, для создания энергии человечество до сих пор использует пар.

Практически все тепловые электростанции работают на пару, начиная от угольных и заканчивая атомными. А ведь эта технология является одной из самых древних.

В I веке до нашей эры в Древней Греции был изобретен эолипил – турбина, превращающая воду в пар, который способен приводить механизмы в движение. Данный принцип оказался настолько эффективным, что и на сегодняшний день является основой производства энергии в большинстве механизмов.

Как отмечает доцент Университета Южного Квинсленда в Австралии Андреас Хельвиг, паровые турбины, что приводят в движение электрические генераторы больших размеров, вырабатывают порядка 60% электричества во всем мире.