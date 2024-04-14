Известная певица Анна Семенович еще ни разу не была официально замужем. Однако 44-летняя артистка никогда не испытывала нехватки в мужском внимании. Свою личную жизнь знаменитость старается не афишировать широкой публике, поэтому о ее нынешнем возлюбленном практически ничего неизвестно.

Артистка рассказала, что она состоит в отношениях с весьма обеспеченным мужчиной, который является ее ровесником. Личность возлюбленного Семенович не раскрывает, однако поделилась, что получила в подарок бриллиантовые серьги. Также вместе со своим мужчиной Анна летала отдыхать на Мальдивы.

Как рассказала экс-участница группы «Блестящие», ее кавалер является непубличной персоной, поэтому представлять его общественности певица не намерена.

«Он не публичный человек, не хочет, чтобы мы перед камерами стояли, стесняется», – поделилась артистка.

Кроме того, Семенович рассказала, что уже получала предложение руки и сердца от своего мужчины, который хочет создать настоящую семью.