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Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Часовом Яре в ДНР, о чем сообщил в своем телеграм-канале. Он навестил командный пункт 41-й бригады и заслушал доклады командиров о ситуации в городе.

Напомним, визиты Зеленского в «крепости» в результате приводят к их освобождению российскими войсками. Так, Артемовск (Бахмут) оказался под контролем ВС РФ через два месяца после приезда Зеленского и награждения военнослужащих ВСУ.

Авдеевку ВС РФ освободили еще быстрее. Зеленский побывал там, сфотографировался рядом со стелой на въезде в город, а через полтора месяца над населенным пунктом уже появился российский флаг.

Такое пагубное влияние президента Украины не могли не заметить жители других городов. Так, проукраинское население Купянска в Харьковской области призвало Зеленского не приезжать в их город.