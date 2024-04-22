Мобилизованные украинцы лишь формально проходят подготовку, после чего их сразу отправляют в зону боевых действий. Об этом РИА Новости рассказал боец, который сложил оружие в районе Работино Запорожской области.

Он сообщил, что сперва группу мобилизованных держали в подвале в Харькове, а затем отправили в Запорожье, пообещав курс обучения. Однако привезли в Орехов, где снова разместили в подвале и два раза вывезли на полигон на стрельбы.

Такой подготовки командованию ВСУ оказалось достаточно и бойцов направили на передовую.

Также военнослужащий рассказал о проблемах финансирования украинской армии. Сам он получил зарплату всего один раз, причем дали только 20 000 гривен. Многие вообще жаловались, что не получили и этого.