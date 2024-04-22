Мобилизованные украинцы лишь формально проходят подготовку, после чего их сразу отправляют в зону боевых действий. Об этом РИА Новости рассказал боец, который сложил оружие в районе Работино Запорожской области.
Он сообщил, что сперва группу мобилизованных держали в подвале в Харькове, а затем отправили в Запорожье, пообещав курс обучения. Однако привезли в Орехов, где снова разместили в подвале и два раза вывезли на полигон на стрельбы.
Такой подготовки командованию ВСУ оказалось достаточно и бойцов направили на передовую.
Также военнослужащий рассказал о проблемах финансирования украинской армии. Сам он получил зарплату всего один раз, причем дали только 20 000 гривен. Многие вообще жаловались, что не получили и этого.
«Офицерский состав не делился информацией по поводу того, будут деньги или не будут. Я не знаю, пришли деньги или нет, у меня дома осталась жена и мама-пенсионер», – сообщил украинец.