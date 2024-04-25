Украинский солдат Денис Санин, сдавшийся в плен под Бердычами, призвал соотечественников делать всё, чтобы уклониться от мобилизации и не оказаться на фронте. Тем, кому удастся «откосить» от армии, смогут выжить, заявил он.

Во время допроса, кадры которого публикует в официальном тг-канале МО РФ, Санин сообщил, что его подразделение перебросили под Бердычи для ротации. В первом же бою полегло большинство сослуживцев. Он прикрывался телами убитых от пуль и осколков.

Вместе с небольшим отрядом выживших Санин отступил. Но в итоге он единственный уцелел. Решил, что для спасения жизни, нужно сдаться в плен. Русские бойцы его покормили, дали напиться. Военнопленный призвал украинцев приложить максимум усилий, чтобы «откосить» от армии, потому что лучше пойти по статье в тюрьму, чем оказаться в списке «двухсотых» (убитых) на передовой.