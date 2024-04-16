Российская певица Валерия счастлива в браке со своим продюсером Иосифом Пригожиным. Однако в эфире передачи Павла Воли «Шоу Воли» артистка рассказала, что иногда любимый муж все же может ее раздражать.

По словам Валерии, иногда Иосиф может вести себя очень экспрессивно. Особенно, когда ему приходится решать деловые вопросы дома. Также, как отметила певица, она не любит, когда ее супруг очень громко говорит, практически переходя на крик.

«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю», – возмутилась Валерия, добавив, что друг семьи подарил ей с супругом шуточный подарок – кляп для Иосифа, чтоб молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться к телефону, и плетку, чтобы певица смогла запретить продюсеру работать дома.

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Через несколько месяцев супруги отметят свой 20-летний юбилей. Знаменитости вступили в семейный союз в 2004 году.