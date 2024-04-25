Известная певица и телеведущая Ольга Бузова легла в больницу на операцию. Такую информацию сообщил пиар-менеджер звезды Антон Богославский. Он успокоил поклонников артистки, что предстоящая операция является плановой, однако причину предстоящего оперативного вмешательства называть не стал.

«Мы просим не беспокоиться поклонников Ольги. В эти дни у нее проходит плановая операция», – отметил Антон Богославский.

Накануне Ольга Бузова опубликовала в своем Телеграм-канале информацию о своей госпитализации. Артистка написала, что ненадолго «пропадет из сети». Певица выложила в Сеть снимок, на котором она находится в больничной палате в голубой пижаме в белую полоску. Бузова предстала перед камерой абсолютно без макияжа. Свои волосы певица заплела в косу.

Ранее Ольга Бузова опубликовала кадры со своего отдыха на курорте «Манжерок» в Республике Алтай.