Российская певица Наталья Гулькина рассказала, как однажды во время своего выступления не одела под концертный наряд нижнее белье. По словам артистки, все свое выступление она чувствовала себя очень неловко.

Артистка рассказала, что поднималась на сцену и думала: «Боже мой, какой кошмар». Певица отметила, что платье было с разрезом, но ее обнадеживала его длина макси.

«Я всё время пела и думала, что там моя публика на первом ряду видит», – заявила звезда.

Своей историей певица поддержала Александра Серова, который оконфузился во время своего недавнего концерта. Зрители опубликовали в сети видео, на котором усмотрели внушительную выпуклость на брюках артиста. Гулькина подчеркнула, что подобная ситуация не является предосудительной, ведь такие неловкие моменты могут произойти с каждым.

Исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» также поддержала Анита Цой. По ее словам, злую шутку с артистом сыграли чрезмерно узкие брюки.