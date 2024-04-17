Певицу Манижу не хотят приглашать на концертные площадки в России из-за ее сочувствующих заявлений в адрес террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Кроме того, ей не удается договориться о концертах в Казахстане и Белоруссии.
Манижа все еще участвует в корпоративах, но из-за отмены концертов она была вынуждена поднять цены до полутора миллионов рублей. Продюсер Евгений Бабичев считает, что вряд ли кто-то будет приглашать певицу за такие деньги.
«Что это может быть за компания и аудитория, которая отвалит 1,5 млн рублей послушать Манижу? Мне это видится странным. Даже в супердлинных списках артистов от заказчика никогда не возникает желания пригласить Манижу. Она может ответить, что каждую неделю работает в поте лица и от клиентов отбоя нет, но я ставлю эти слова под сомнение», — рассказал Бабичев.