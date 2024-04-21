После скандала с «голой вечеринкой», в которой оказалась замешана и певица Наталья Чистякова-Ионова, бывший ее продюсер Макс Фадеев заявил, что намерен отобрать у нее творческий псевдоним «Глюкоза». Однако исполнительница заявила, что не собирается его отдавать.

Продюсер заявил, что она дискредитирует группу своим скандальным поведением и поэтому будет заменена. Но Чистякова-Ионова не намерена отдавать творческий псевдоним. В ее райдере, по данным тг-канала Mash, появится дополнительный пункт, который укажет, что Глюк’oZa – единственно верное написание имени певицы.

Между тем, Фадеев намерен возродить проект под названием «Глюкоза» и даже выложил в Сеть фрагмент клипа на новую композицию «Мыши». Однако когда состоится премьера всего клипа целиком и кто станет новой «Глюкозой», пока неизвестно.