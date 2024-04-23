Известный российский певец Шура редко говорит с журналистами о личной жизни. Однако для издания Starhit артист решил сделать исключения и в разговоре рассказал о своих мыслях об отцовстве.

И хотя Шура еще не стал родителем, он очень любит детей. По его словам, общение с малышами вызывают у него невероятные эмоции. Он очень привязан к своей крестнице, которую невероятно любит, как собственную дочь.

«Боже, не спрашивайте, я заплачу от эмоций! Пока что я папа крестный. И моя крестница столькому меня учит во время игры с ней, что я не замечаю, как день пролетел», – поделился артист.

Что касается его личной жизни, то он еще раз подчеркнул о ее неприкосновенности. Артист отметил, что всегда будет держать это в секрете. Однако он отметил, что с ним все таки очень сложно в быту.

«В моем мире либо вы публичная пара, которую все обсуждают, и вы готовы черпнуть грязи из желтой прессы, либо счастье храним в тишине», – подчеркнул Шура.

Также артист рассказал о своем самочувствии. Не так давно он перенес микроинсульт, поэтому многие поклонники очень были взволнованны за его здоровье.