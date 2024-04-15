Поклонники творчества популярного певца SHAMAN обратили внимание, что артист появляется на публике без обручального кольца. Данный факт мгновенно породил множество слухов о разладе в семейных отношениях певца с его возлюбленной Еленой Мартыновой. Однако SHAMAN развеял все домыслы в беседе с журналистом проекта «Ты не поверишь!».

По словам артиста, во время выступлений он снимает все кольца, браслеты и другие украшения из-за страха их потерять. Концертная программа исполнителя SHAMAN очень динамичная, поэтому певец попросту боится, что обручальное кольцо может слететь с пальца во время выступления.

Также в беседе с журналистом НТВ артист признался, что обычно сам отпаривает свои концертные костюмы перед выступлением. При этом его райдер довольно скромный, учитывая небывалую популярность певца. Обычно он просит, чтобы в гримерной была вода, фрукты, мятные конфеты и овсяное печенье. А вот к условиям размещения у артиста требования более высокие. Он всегда просит арендовать ему номер класса люкс в пятизвездочном отеле и предоставить автомобиль премиум-класса для передвижения к концертной площадке.