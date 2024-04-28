На Украине растут панические настроения среди военнослужащих ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения. Об этом, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника», – рассказал представитель Кремля.

По его словам, главной задачей Вооруженных сил Российской Федерации в настоящий момент является продолжение активных наступательных действий на фронте, чтобы не только поддержать, но и развить панические настроения в рядах украинских военнослужащих. Песков подчеркнул, что Москва добьется выполнения всех задач в рамках специальной военной операции.

Также пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина отметил, что западные страны будут проверять Москву «на слабо». Поэтому очень важно «это слабо не показывать» ни киевскому режиму, ни его западным партнерам.