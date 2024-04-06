Российским спортсменам предоставлено право самим решать, выступать им на Олимпиаде-2024 в Париже или нет.

«Вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Также он отметил, что даже те спортсмены, которые сейчас выступают в недружественных России странах, остаются все же российскими спортсменами, каждая победа которых будет гордостью страны.

Международный олимпийский комитет (МОК) обязался не требовать от участвующих в Олимпиаде россиян подписей на каких-либо документах в качестве условия, цитирует Пескова РИА Новости.