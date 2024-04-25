Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о тайных поставках на Украину дальнобойных американских ракет ATACMS.

Он заявил, что Вашингтон традиционно подливает масла в огонь такими поставками, провоцирует еще большую эскалацию конфликта.

Кроме того, Соединенные Штаты в очередной раз показали, что степень их вовлеченности в противостояние на Украине продолжает расти.

Напомним, ранее стало известно, что США отправили на Украину более сотни ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARTS. Сделали они это в режиме строгой секретности.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ сбивала и продолжит успешно сбивать ракеты ATACMS.