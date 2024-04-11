Во время регулярного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского о намерении разрушить Крымский мост. Как отметил представитель главы государства, киевский режим совершенно не скрывает своих агрессивных планов по поводу атаки на инфраструктуру в российских регионах.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры РФ, доказывая правильность решения президента о начале спецоперации», – подчеркнул Песков.

Накануне, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для немецкого издания Bild*. Лидер преступного киевского режима заявил о грядущем контрнаступлении украинской армии, в планы которого входит разрушение Крымского моста. В ответ на данное заявление руководитель Бюро военно-политического анализа РФ Александр Михайлов заявил, что Зеленский в открытую говорит о террористических действиях. Данные заявления украинской стороны, по словам Михайлова, полностью «развязывают России руки».

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.