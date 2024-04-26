Поставляя на Украину дальнобойные ракеты, США вынуждают Россию расширять буферную зону. Кроме того, они провоцируют увеличение числа жертв, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Как сказал (президент России Владимир) Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться — как угодно ее называйте — эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США тайно отправили на Украину более сотни дальнобойных ракет ATACMS. Кроме того, эти боезаряды будут поставляться Киеву в рамках нового пакета военной помощи, законопроект о которой уже подписан президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.