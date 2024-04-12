Обсуждение деталей «теоретически возможных» мирных переговоров для урегулирования боевых действий на Украине преждевременно из-за неготовности к диалогу со стороны Киева. Об этом сообщает в своем материале информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

«Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно теоретических переговоров. Пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с российской стороной», – заявил Песков.

По его словам, в настоящий момент нет смысла обсуждать, какая страна может принять возможные мирные переговоры для разрешения украинского конфликта из-за деструктивной позиции представителей киевского режима, включая украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, что еще в октябре 2022 года президент Украины подписал указ о запрете проведения мирных переговоров с Российской Федерацией для разрешения конфликта.