Вооруженные силы Российской Федерации успешно продвигаются вперед сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Общая ситуация на поле боя слишком однозначная, поэтому новая западная помощь не сможет повлиять на динамику боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, ситуация на фронте «слишком красноречивая и однозначная», поэтому поставки новых партий оружия и боеприпасов не смогут повлиять на негативную для ВСУ тенденцию на поле боя. Песков напомнил, что еще год назад представители западных элит ждали поражения российской армии на фронте, а сейчас все обсуждают, как попытаться избежать кража Вооруженных сил Украины.

Напомним, что белорусский президент Александр Лукашенко назвал Украину полигоном, где крупнейшие ядерные державы принимают опосредованное участие в битве за новый мировой порядок.