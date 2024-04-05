Противопожарные тренировки с участием персонала проводились в концертном зале «Крокус Сити Холл» пять раз в месяц.

Сотрудники КЦ пять раз в месяц отрабатывали действия при разных сценариях развития пожара. Условия тренировочных занятий были максимально приближены к реальным. Тренировки помогали руководству оценить, насколько правильно действуют сотрудники в той или иной экстремальной ситуации. В учениях были задействован весь персонал – от охраны до руководства.

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео, на котором снята одна из тренировок. Съемка была сделана за 10 часов до нападения террористов на «Крокус». Источник сообщил телеканалу, что у каждого сотрудника во время тренировки была собственная роль и четко прописанные обязанности. О том, участвовали ли в учениях школьники, работавшие в вечер теракта в гардеробе, не сообщается, но подростки не растерялись и смогли спасти сотни людей.