Известная российская актриса Юлия Пересильд, звезда фильма «Вызов» предстала в весьма необычном для нее образе. Будучи всю жизнь блондинкой, актриса снялась в фотосессии с длинными черными волосами. Юлия выложила в соцсетях серию своих снимках в образе женщины-вамп.

На фото актриса предстала в образе Total Black – черном топе, кружевной юбке и сетчатых чулках. Яркой деталью образа стала красная брошь-цветок. У актрисы были длинные смоляные локоны и вечерний макияж – черные стрелки на глазах и помада шоколадного оттенка на губах.

«Девчонки! Любите экспериментировать со своей внешностью? Как вам вот такое?», – подписала пост Пересильд.

Поклонники артистки по достоинству оценили новые кадры.

«Она Моника Беллуччи», «Как же вам идет этот образ», «Как сильно поменялась внешность», – написали комментаторы.

Однако другие пользователи выразили надежду, что Юлия не стала кардинально менять имидж, а это всего лишь временный эксперимент.