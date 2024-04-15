Макс Галкин* (*признан в РФ иноагентом) слишком увлекся виски, из-за которого совершил оплошность, а затем оскорбил тех, кто ее заметил.

Комик прокомментировал ракетные удары, которые в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю. Юморист хотел пожелать удачи расчетам противовоздушной обороны Израиля, но зачем-то сказал «мазаль тов» – приветствие, которое евреи говорят по случаю праздников или хороших событий. Эта фраза совсем не вписывалась в ситуацию, при которой Израилю предстояло противостоять иранским ракетам.

Пародист быстро понял ошибку и удалил видео, пишет КП. Он попытался объяснить ошибку выпитым виски. Не выпуская стакан с горячительным из руки, комик «запилил» «правильное» видео. Следом он выложил третий ролик, в котором прокомментировал реакцию российских репортеров на его оплошность. Он назвал издания и тг-каналы, которые указали на его промах, «говнопомойками», а репортеров – «несчастными говножурналистами».