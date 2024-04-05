Скандальная пара – рэпер Канье Уэст и его жена, архитектор и модель, Бьянка Цензори вновь появились на публике. И на этот раз знаменитость не стала изменять своему уже привычному образу – прозрачным колготкам, надетым на голое тело, и крошечному топу, напоминающему скорее бюстгальтер, нежели одежду.

Влюбленные отправились в один из самых модных ресторанов Лос-Анджелеса. Папарацци удалось запечатлеть знаменитость в ее провокационном наряде. Вечерний лук Бьянки состоял из черного кружевного топа, едва прикрывающего ее грудь, белых полупрозрачных колготок, под которыми не было нижнего белья, и босоножкам на высокой платформе. Модель гладко зачесала свои волосы и сделала довольно сдержанный макияж.

Ранее инсайдеры уже рассказывали, что эпатажный стиль Бьянки Цензори вызван желанием Канье Уэста разозлить свою бывшую жену – Ким Кардашьян. Отмечается, что Уэст планирует создать собственную марку одежды и затмить успех экс-супруги на этом поприще.