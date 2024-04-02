Утром 2 апреля украинские беспилотники осуществили налет на Татарстан. Впервые с начала специальной военной операции на Украине этот субъект Российской Федерации подвергся нападению со стороны противника. Ответственность за атаку на Татарстан взяло на себя ГУР Украины.

Как сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, вражеские дроны атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге. Обошлось без масштабных разрушений, поэтому технологический процесс предприятий нарушен не был. Однако есть люди, пострадавшие в результате разрушения нескольких помещений в Елабуге. Глава республики подчеркнул, что все службы сейчас находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее в Телеграм-канале Baza появилась информация, что на территории особой экономической зоны «Алабуга», расположенной в Елабужском районе в Татарстане, зафиксировано падение трех вражеских беспилотных летательных аппаратов. Также зафиксирована попытка атаки дроном завода «Танеко», расположенном в Нижнекамске.