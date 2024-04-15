Криптовалютный рынок моментально отреагировал на ответный удар Ирана по Израилю. Курсы основных цифровых валют в воскресенье, 14 апреля, снизились на 6-19 процентов, оказавшись на уровне своих локальных минимумов.

Такая волатильность будет сохраняться и в ближайшие дни, так как пока неизвестно, что Ирану ответит Израиль.

Игра на понижение началась еще в пятницу, когда Иран предупредил Израиль о грядущей атаке. Согласно информации CoinMarketCap, котировки наиболее популярных криптовалют тут же снизились на 4-10 процентов. Однако уже в субботу в течение дня они практически вернулись на прежние позиции.

После первых сообщений о начале атаки рынки охватила паника, начались массовые продажи криптовалют, в результате чего обвал курсов составил 10-30 процентов. Биткоин снижался до 60,7 тысячи долларов, эфир – до 2,85 тысячи. Подобные котировки не наблюдались уже более месяца, с конца февраля.