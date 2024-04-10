Изрядно потрепанные украинские подразделения не смогут долго держаться в Часовом Яре. Город падет намного быстрее, чем Авдеевка или Артемовск, сказал отставной майор украинской армии И. Лапин.

Военный считает, что в Часовом Яре «всё произойдет намного быстрее», нежели было в Авдеевке. В Часовом Яре украинские подразделения несут большие потери. Обновленный закон о мобилизации украинцев «начнет работать не завтра», сказал Лапин в эфире ТК «Прямой».

Из-за медленной мобилизации пополнить потрепанные подразделения ВСУ в Часовом Яре некем. Майор считает, что как только ВС РФ блокируют снабжение, украинским подразделения придется уходить из Часова Яра.

Лапин пояснил, что недоукомлектованность украинской армии наблюдается не только в Часовом Яре, но и на многих других участках передовой. Бригадам не хватает до 60% солдат и офицеров, сказал он.