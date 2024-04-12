Оператор российского дрона «Ланцет» выждал, пока танкисты ВСУ станут перезаряжаться, и нанес удар именно в этот момент. Боекомплект сдетонировал и 13-тонная башня боевой машины отлетела после мощного взрыва.

При этом она «догнала» одного из членов экипажа, который как раз находился снаружи танка. Военный бросился бежать, увидев БПЛА, но на его беду, мчался он как раз в ту сторону, куда и прилетела оторванная и еще горящая башня.

В результате из экипажа не выжил никто. На кадрах видео, появившегося в Сети, поражение танка выглядит весьма эффектно – после попадания «Ланцета» раздается мощный взрыв, вверх вздымается целый столб пламени, из которого вылетает огромная башня, охваченная огнем и дымом.