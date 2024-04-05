Известный телеведущий и актер Оскар Кучера резко высказался о рэпере Потапе и Вере Брежневой, украинских артистах, поливающих грязью Россию. При этом, украинские патриоты не гнушаются на своих концертах за рубежом исполнять репертуар на русском языке.

Оскар опубликовал у себя в соцсетях фото афиши предстоящего выступления Алексея Потапенко в городах Германии. На афише значилось название: «Потап. Русское ретро». Ведущего крайне возмутило, что Потапенко, известный своими ярыми антироссийскими высказываниями, решил выступить в Германии, представив программу «Русское ретро».

Также Кучера вспомнил и украинскую певицу Веру Брежневу, которая до начала СВО на Украине проживала и работала в России. Она не только активно помогала ВСУ, но и неоднократно позволяла себе негативные высказывания в сторону России. Артистка попыталась поднять свою карьеру за рубежом, выпустив несколько песен на украинском языке, однако потерпела фиаско. Теперь Брежнева вновь вернулась к репертуару, созданному Константином Меладзе на русском языке.