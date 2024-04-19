Телеграм-канал RT показал видео крушения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае. На кадрах видно, что бомбардировщик при падении загорелся.

Ранее информацию о крушении самолета озвучило Минобороны РФ. Отмечается, что дальний бомбардировщик выполнял боевую задачу и возвращался на базу. Над Ставропольским краем он внезапно загорелся из-за технических неисправностей и рухнул в нежилой местности.

Боекомплекта на самолете не было, разрушений и пострадавших в районе падения нет.

Четверо членов экипажа самолета катапультировались, трое из них уже спасены. Четвертого продолжают искать.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что Ту-22М3 упал на территории Красногвардейского района. Он рухнул в поле, поэтому разрушений нет.