Telegram-канал «Изнанка» показал на видео полет авиабомб ФАБ с унифицированным модулем планирования и коррекции. Боезаряды были запущены по очередной цели ВСУ, отмечается в публикации.

Такие авиабомбы уже всколыхнули не только Украину, но и Запад. Эксперты сходятся во мнении, что именно появление у России столь грозного оружия стало причиной перелома в специальной военной операции и уверенного продвижения ВС РФ вперед.

Преимущества авиабомб очевидны – их запасы на складах практически неисчерпаемы, поэтому обходятся они крайне дешево. Достаточно лишь установить на боезаряд модуль УМПК, состоящий из GPS-трекера и крыльев, чтобы превратить неконтролируемую в полете бомбу в высокоточную ракету.

На особо тяжелые образцы, такие как ФАБ-1500 и ФАБ-3000 устанавливается еще и стабилизатор, позволяющий обеспечить планирование и преодоление больших расстояний. Благодаря этом самолетам не приходится рисковать и входить в зону действия вражеской ПВО.