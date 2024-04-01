ВСУ пытаются использовать против российских авиабомб с УМПК беспилотники-камикадзе. Один из таких эпизодов попал на видео, опубликованное в тг-канале «Военный обозреватель».

На кадрах видно, что авиабомба не разорвалась, скорее всего, из-за отказа детонатора. Этим воспользовался оператор дрона, направивший его прямо на ФАБ. Однако после столкновения беспилотник тоже не взорвался по той же причине.

Авторы поста сообщают, что дроны-камикадзе давно применяются и российскими, и украинскими военными для разминирования территорий, контролируемого подрыва невзорвавшихся бомб, мин и снарядов, а также для дистанционного минирования.

Авиабомбы с УМПК стали настоящей проблемой для ВСУ, так как противовоздушная оборона не в состоянии их уничтожить. Благодаря использованию этих боеприпасов российские военные уничтожают позиции противника и продвигаются вперед.