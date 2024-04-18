Запрещенная в Молдавии оппозиционная партия «Шор» обратилась в ЦИК с заявлением о признании результатов местных выборов, прошедших в 2023 году, недействительными. Об этом в своем Телеграм-канале написала вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

«В Центральную избирательную комиссию подано заявление об отмене актов, подтверждающих результаты выборов, признании их недействительными и назначении даты новых всеобщих местных выборов», – написала Таубер.

По ее словам, последнее решение Конституционного суда республики о признании положений Кодекса о выборах, вводящих ограничения для сотен граждан и членов партии «Шор», как не соответствующих конституции Молдавии, ставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса.

К таким же выводам пришли международные наблюдатели от ОБСЕ и Венецианская комиссия. Поэтому Марина Таубер предлагает отменить результаты прошлых выборов и назначить дату новых.