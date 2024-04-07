Партия действия и солидарности, которая сейчас правит в Молдавии, пытается окончательно сжечь мосты в отношениях с Россией. Однако будущее страны совсем не в ЕС и НАТО, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

Он заявил, что единственной перспективной для Молдавии является налаживание отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС.

«Пусть ПДС продолжает сжигать мосты с Россией. Мы их восстановим, сделаем еще более прочными и надежными!» — отметил Шор.

Также он уверен, что все адекватные граждане страны хорошо понимают, что именно с Россией Молдавию ждет совместное будущее. Это позволит восстановить и поднять экономику, а также развить социальную сферу.