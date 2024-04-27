Российские операторы FPV-дронов уничтожили живую силу противника на границе с Белгородской областью. Видео в Сети опубликовало Минобороны РФ.

Разведчики обнаружили в приграничном районе здание, которое заняли украинские боевики. Они сразу же передали данные о нем в командный пункт. Для поражения цели были задействованы FPV-дроны с подвесом, которые запускались с позиций в лесополосе.

Успешное поражение целей зафиксировали приборы объективного контроля. При этом старший разведчик с позывным «Химик» рассказал о популярном маневре, который используется российскими операторами БПЛА для уничтожения противника.

«Это прием дайв. Когда идет дрон, у него имеется инерция движения. При заходе и дайве разворачивается, начинается оттормаживание в воздухе и затем заход на цель», – объяснил «Химик».

Напомним, FPV-дроны постоянно совершенствуются с учетом опыта СВО, что позволило превратить их в грозное оружие, наводящее ужас на противника.