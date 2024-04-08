Автоэлектрик – престижная и высокооплачиваемая профессия, которая приносит хороший доход. Но при этом она требует специальных знаний и навыков. Получить их можно на курсах, которые в век цифровых технологий вполне можно пройти в онлайн-режиме и не отрываясь от своей основной деятельности.

На сайте https://mers-academy.ru/ обучение автоэлектриков изначально осуществлялось для собственных нужд, так как сервисному центру не хватало квалифицированных специалистов. Однако позже курсы превратились в онлайн-академию, позволяющую получить престижную профессию, пройдя всего три уровня обучения.

Онлайн-курсы автоэлектриков: разбираемся с преимуществами

Отсутствие необходимости тратить время на поездки к месту учебы, отрываться от работы из-за неудобного графика или даже уезжать на время учебы в другой город – одно из главных преимуществ онлайн-курсов. Имеют они и другие плюсы:

выбор удобного графика и темпа обучения. Главная задача слушателя курсов – это хорошо усвоить учебный материал, получить не только знания, но и навыки работы с электрической системой автомобиля. Поэтому можно возвращаться к модулям, которые стали проблемными для освоения либо пропускать то, что и так уже известно;

наличие трех уровней обучения. Материал дается последовательно и от простого к сложному. Поэтому даже без наличия специальных знаний после прохождения третьего уровня слушатель становится настоящим профессионалом и может претендовать на лучшие варианты трудоустройства;

возможность начать с любого уровня в зависимости от уже имеющихся знаний. Перед обучением предлагается возможность пройти тестирование, чтобы правильно выбрать подходящий уровень и не тратить время на повторение давно пройденного материала;

возможность пройти курс, находясь в любом городе России или другой стране;

высокая квалификация преподавателей, которые сами работают в техцентре и знают все тонкости профессии автоэлектрика.

Кроме того, обучение проводится по уникальной методике, которая разработана учебным центром с учетом всех возможных нюансов.

Практика в онлайн-режиме? Почему бы и нет

Как известно, без практики учить голую теорию совершенно бесполезно, так как обучение любой профессии должно быть подкреплено практическими занятиями. Именно поэтому на курсах много времени уделяется именно им.

Для практических занятий используются интерактивные симуляторы и трехмерные технологии, позволяющее на компьютере или ноутбуке онлайн делать все то же самое, что и на реальном электрическом оборудовании автомобиля. Причем безо всякого риска его по неопытности повредить.

Путь от начальных навыков диагностики блоков управления и электрооборудование и до сложных операций по ремонту, прошивке, чип-тюнингу, восстановлению отказавших компонентов состоит всего из трех уровней. Для начала прохождения которых остается только пройти тестирование и подать заявку на обучение.