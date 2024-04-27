Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование и подобрал для россиян три максимально выгодных варианта отдыха на майские праздники в отелях категории «три звезды».

Выяснилось, что проживание в таких отелей больше всего подешевело в Ростове-на-Дону. Там за ночь потребуется заплатить полторы тысячи рублей, что в сравнении с апрелем дешевле на 25 процентов.

На 23% подешевели номера в трехзвездочных гостиницах в Ялте. Номер здесь обойдется примерно в 2 тысячи рублей за ночь.

На третьем месте оказалась Пермь, где стоимость номеров снизилась до 2 000 рублей, то есть на 21 процент.

В пятерку также входят Севастополь (снижение цен на 20% – до 1,8 тыс. рублей) и Иркутск (минус 18% в сравнении с апрелем – 2500 рублей).