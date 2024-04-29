Певица Ольга Зарубина прокомментировала очередную попытку шоумена Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) избавиться от статуса иноагента. Напомним, юморист подал кассационную жалобу после получения отказа в этом.

По словам Зарубиной, Галкин, как и другие иноагенты, хочет вернуться в Россию. Артистам, которые уехали на Запад, там живется непросто. Они привыкли к славе, к тому, что их на каждом шагу узнают, и никак не могут приспособиться к жизни там, где они никому не нужны.

«Здесь, в России, они были известные и популярные: их все любили, «облизывали», поклонялись и восхищались. И вдруг они уехали и поняли, что они там никому не нужны», — пояснила певица.

Она также рассказала, что когда в 80-х годах прошлого столетия уехала в США из Советского Союза, хорошо понимала на что идет. И что карьеру певицы ей на Западе не сделать. Поэтому переезд прошел значительно проще, чем для тщеславных российских знаменитостей.